Блиновская подала в суд заявление с просьбой признать ее банкротом

Заявление о банкротстве блогер Елена Блиновская подала в арбитражный суд. Об этом стало известно из картотеки суда.

«Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — отмечается в записи.

Блогер Елена Блиновская остается под арестом по делу о неуплате налогов. По данным следствия, «королева марафонов» должна инстанции 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, блогера обвиняют в неправомерном обороте средств платежей и в незаконно приобретенном имуществе. Объем дела Блиновской составляет аж 100 томов, а ознакомилась она лишь с 27 из них.

До января она была под домашним арестом, однако из-за зафиксированных нарушений режима суд перевел блогера в СИЗО. По последним данным, там Блиновская останется до 26 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская погасила долг в 140 миллионов рублей.