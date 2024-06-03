Блиновская подала в суд заявление с просьбой признать ее банкротом
Как пытается спастись «королева марафонов»?
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заявление о банкротстве блогер Елена Блиновская подала в арбитражный суд. Об этом стало известно из картотеки суда.
«Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — отмечается в записи.
Блогер Елена Блиновская остается под арестом по делу о неуплате налогов. По данным следствия, «королева марафонов» должна инстанции 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, блогера обвиняют в неправомерном обороте средств платежей и в незаконно приобретенном имуществе. Объем дела Блиновской составляет аж 100 томов, а ознакомилась она лишь с 27 из них.
До января она была под домашним арестом, однако из-за зафиксированных нарушений режима суд перевел блогера в СИЗО. По последним данным, там Блиновская останется до 26 июля.
Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская погасила долг в 140 миллионов рублей.
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