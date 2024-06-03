В Чувашии проверяют инцидент с «раздеванием» учениц на ЕГЭ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Прокуратура Чувашии проверит данные о досмотре школьниц перед ЕГЭ в селе Яльчики

В Чувашии проверяют инцидент с «раздеванием» учениц на ЕГЭ

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Тема:
ЕГЭ

Региональное министерство образование назначило служебное разбирательство после скандала.

Прокуратура Чувашии проводит проверку инцидента с «раздеванием» учеников перед сдачей ЕГЭ в селе Яльчики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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«Прокуратурой республики организована проверка исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения, запрошены документы, проводится опрос сотрудников школы», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц и примет меры в случае подтверждения фактов нарушений.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров, в свою очередь, сообщил журналистам о назначении проверки.

Аналогичный скандал ранее произошел в Воронеже. Там выпускники пожаловались родителям, что перед ЕГЭ сотрудники школы якобы заставляли раздеваться до нижнего белья тех, на кого среагировал металлодетектор.

Сейчас скандал с раздеванием школьников изучают в Следственном комитете и прокуратуре. Также он стал предметом обсуждений в Госдуме. Там собираются дополнить регламент проведения экзаменов и озвучить первые изменения после того, как завершится ЕГЭ в этом году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего не имеют права делать проверяющие на сдаче ЕГЭ.

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