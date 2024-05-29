Не прикасаться и отвлекать: чего не имеют права делать проверяющие на сдаче ЕГЭ

Юрист Рудакова: проверяющие на ЕГЭ не могут прикасаться к подростку
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Какими статьями УК нужно руководствоваться в случае выявления нарушения?
Проверяющие во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не имеют права обыскивать школьников, проводить личный досмотр и прикасаться к телу подростков. Об этом сообщила юрист частной практики, кандидат юридических наук Елена Рудакова в беседе с «Газетой.ру».
Эксперт подчеркнула, что в случае, если таким образом повел себя проверяющий на ЕГЭ, то необходимо руководствоваться следующими статьями Уголовного кодекса РФ: ст. 113 «Домогательства до несовершеннолетних», ст. 367 «Домогательства» и отсутствие основания для обыска, которые указаны в ст. 182.
Вместе с тем проверяющие не могут проводить проверки в уборных и устанавливать там камеры, а также шуметь и отвлекать сдающих экзамен. Рудакова обратила внимание, что при допуске в пункт проведения ЕГЭ организаторы просят школьников сдать все запрещенные средства в специальные места или сопровождающему.
«К личным вещам участника экзамена, как и к нему самому, не прикасаются. Общественный наблюдатель вправе осуществлять свои полномочия только в местах проведения экзамена и в даты, указанные в удостоверении общественного наблюдателя», — рассказала юрист.
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