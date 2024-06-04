В Петербурге запретят электросамокаты на время проведения ПМЭФ
Движение на этом виде транспорта ограничат в шести районах Северной столицы.
Фото, видео: TERESA SUAREZ / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге полностью запретили электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Так радикально проблему еще не решали ни в одном городе России. Правда, есть два нюанса.
Во-первых, движение запрещено только в шести районах. Это центр города и старые улицы, где узкие тротуары. Во-вторых, ограничения будут действовать с 5 по 8 июня. Вводятся они для обеспечения безопасности гостей во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Северной столице идет подготовка к ПМЭФ-2024.
- 3 июн
- Экс-разведчику США Скотту Риттеру не дали вылететь в Россию
- 2 июн
- Путин примет участие в серии мероприятий ПМЭФ
- 1 июн
- Ждут гостей: в Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ-2024
- 28 мая
- Выступление Путина на ПМЭФ состоится 7 июня
- 3 июл
- Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ сразу на 18,5%
- 20 июн
- Служебные псы и проверки: как полиция обеспечила порядок на ПМЭФ-2023
- 19 июн
- Стало известно, сколько выходных будет у россиян на Первомай в 2024-м
- 18 июн
- Разворот на Восток и глобальный Юг: чем уникален ПМЭФ в 2023 году
- 18 июн
- Экономика России стала похожа на спорткар: главные итоги ПМЭФ-2023
- 18 июн
- Уничтожают и спасают: ПМЭФ доказал небывалое развитие России в сфере беспилотников
Читайте также
94%
-0.81 96.87
-0.92
Нашли ошибку?