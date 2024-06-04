В Петербурге запретят электросамокаты на время проведения ПМЭФ

В Петербурге полностью запретили электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Так радикально проблему еще не решали ни в одном городе России. Правда, есть два нюанса.

Во-первых, движение запрещено только в шести районах. Это центр города и старые улицы, где узкие тротуары. Во-вторых, ограничения будут действовать с 5 по 8 июня. Вводятся они для обеспечения безопасности гостей во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Северной столице идет подготовка к ПМЭФ-2024.