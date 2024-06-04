В Петербурге запретят электросамокаты на время проведения ПМЭФ

Эфирная новость 17 0

Движение на этом виде транспорта ограничат в шести районах Северной столицы.

Фото, видео: TERESA SUAREZ / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ПМЭФ 2024

В Петербурге полностью запретили электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Так радикально проблему еще не решали ни в одном городе России. Правда, есть два нюанса.

Во-первых, движение запрещено только в шести районах. Это центр города и старые улицы, где узкие тротуары. Во-вторых, ограничения будут действовать с 5 по 8 июня. Вводятся они для обеспечения безопасности гостей во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Северной столице идет подготовка к ПМЭФ-2024.

Тема:
ПМЭФ 2024
3 июн
Экс-разведчику США Скотту Риттеру не дали вылететь в Россию
2 июн
Путин примет участие в серии мероприятий ПМЭФ
1 июн
Ждут гостей: в Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ-2024
28 мая
Выступление Путина на ПМЭФ состоится 7 июня
3 июл
Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ сразу на 18,5%
20 июн
Служебные псы и проверки: как полиция обеспечила порядок на ПМЭФ-2023
19 июн
Стало известно, сколько выходных будет у россиян на Первомай в 2024-м
18 июн
Разворот на Восток и глобальный Юг: чем уникален ПМЭФ в 2023 году
18 июн
Экономика России стала похожа на спорткар: главные итоги ПМЭФ-2023
18 июн
Уничтожают и спасают: ПМЭФ доказал небывалое развитие России в сфере беспилотников
+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.38
-0.81 96.87
-0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:29
За 40 минут до смерти: произнесенное в шутку пророчество Рины Зеленой сбылось
3:17
В Петербурге запретят электросамокаты на время проведения ПМЭФ
3:06
Кирби: США разрешили Украине только точечные удары по территории РФ
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
2:52
Больная раком Кейт Миддлтон передала фокуснику странную записку: «Помогите»
2:37
Соцсеть X официально разрешила контент для взрослых

Сейчас читают

В Чехии начинают программу по отправке украинских беженцев на родину
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
Учат в школе: какие правила этикета нужно соблюдать в учебном заведении
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео