Точная диагностика: как можно определить нарушения жирового обмена

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 22 0

В России разработали панель биомаркеров нарушений жирового обмена

Точная диагностика: как можно определить нарушения жирового обмена

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ученые разработали специальный тест, диагностирующий склонность к опасной патологии.

Ученые создали уникальный генетический тест, который позволит определять склонность организма к нарушению жирового обмена. Об этом изданию Газета.ру рассказали в пресс-службе Курчатовского института.

Российские специалисты разработали так называемый метод NGS-панели, с помощью которого можно находить и изучать области генов, связанные с наследственной дислипидемией. Эта патология подразумевает нарушение метаболизма органических веществ, которые называются липидами и липопротеинами, в крови, приводящее к неправильной работе сердечно-сосудистой системы. Дислипидемия возникает из-за генетических мутаций в различных процессах организма, связанных с жировыми отложениями.

«Метод NGS-панели не только помогает выявить заболевание до его проявлений, но и предоставляет важную для назначения гиполипидемических препаратов — статинов — информацию», — уточнила старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики человека НИЦ «Курчатовский институт» Валентина Мирошникова.

Разработку уже успешно протестировали на 26 пациентах. По данным проведенных тестов, почти все случаи нарушения липидного обмена возникали из-за мутации генов. Ученые продолжают свои исследования в этой области, совершенствуя предложенный метод.

Ранее 5-tv.ru рассказал, спасет ли противомикробная мазь от прыщей.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.76
-0.62 96.56
-0.31
У трех знаков лето 2024 выдастся тяжелым: сезонный гороскоп

Последние новости

1:26
Умер звезда сериала «Доктор Кто» Уильям Расселл
1:12
«Она мне заплатит?» — Радимов отреагировал на неожиданное предложение Булановой
1:00
В Петербурге идут последние приготовления перед стартом ПМЭФ
0:47
Точная диагностика: как можно определить нарушения жирового обмена
0:34
Starbucks захотел вернуться в Россию
0:22
Беременна или нет? Певица Zivert прокомментировала свой округлившийся живот

Сейчас читают

Бузова извинилась за откровенный образ на концерте в Уфе
Психолог рассказал, как спасти ребенка, которого буллят в школе
Роды или работа: что могло спровоцировать онкологию у Анастасии Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео