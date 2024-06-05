Электрическую Lada e-Niva Travel представил АвтоВАЗ на ПМЭФ

Прототип электрического внедорожника Lada e-Niva Travel представил АвтоВАЗ На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Как отмечает представитель АвтоВАЗа, модель является концепт-каром. В ней сохранили раздаточную коробку, понижающий ряд и блокировку.

Для автомобиля разработали уникальный интерьер и экстерьер. Дизайн модели в перспективе может быть использован для бензиновой Niva Travel в новом модельном году. Разгон до 100 километров в час по времени составит примерно 9,6 секунды.

«В концепт-каре установлен электрический двигатель номинальной мощностью 60 кВт, пиковой 120 кВт. Емкость батареи составляет 34 кВт.ч, две батареи находятся под задним сиденьем и в багажнике», — сообщили в компании.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге стартовал первый день Международного экономического форума.