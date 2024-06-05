Электрическую Lada e-Niva Travel представил АвтоВАЗ на ПМЭФ

В чем особенность новой модели?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Денис Буденков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Прототип электрического внедорожника Lada e-Niva Travel представил АвтоВАЗ На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Об этом сообщил корреспондент «Известий».
Как отмечает представитель АвтоВАЗа, модель является концепт-каром. В ней сохранили раздаточную коробку, понижающий ряд и блокировку.
Для автомобиля разработали уникальный интерьер и экстерьер. Дизайн модели в перспективе может быть использован для бензиновой Niva Travel в новом модельном году. Разгон до 100 километров в час по времени составит примерно 9,6 секунды.
«В концепт-каре установлен электрический двигатель номинальной мощностью 60 кВт, пиковой 120 кВт. Емкость батареи составляет 34 кВт.ч, две батареи находятся под задним сиденьем и в багажнике», — сообщили в компании.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге стартовал первый день Международного экономического форума.
- 5 июн
- Глава оператора Пулково на ПМЭФ рассказал об авиашаттлах между Москвой и Петербургом
- 5 июн
- Приняты все меры: как власти Петербурга обеспечили «ковидную» безопасность на ПМЭФ-2024
- 5 июн
- Глава Wildberries анонсировала скорый ввод в эксплуатацию склада в Шушарах
- 5 июн
- Робот-человек встречает посетителей на стенде Подмосковья на ПМЭФ-2024
- 5 июн
- В Петербурге стартовал первый день Международного экономического форума
- 5 июн
- Крымский банк РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году
- 5 июн
- Аэропорт Пулково обслужит свыше 260 тысяч пассажиров в период ПМЭФ
- 5 июн
- Главное экономическое событие года: как изменился ПМЭФ за 27 лет
- 5 июн
- Насыщенная программа: чего ждать от ПМЭФ в 2024 году
- 5 июн
- В Петербурге идут последние приготовления перед стартом ПМЭФ
54%
-0.62 96.56
-0.31
Нашли ошибку?