Банк «РОССИЯ» совместно с УК «Визант Групп» начнут развитие курортной зоны в Крыму

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 27 0

Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.

Банк «РОССИЯ» совместно с УК «Визант Групп» начнут развитие курортной зоны в Крыму

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
ПМЭФ 2024

Банк «Россия» совместно с УК «Визант групп» подписали документ о создании проекта с развитием курортной зоны на Крымском полуострове. Соглашение заключено в рамках Петербургского международного экономического форума.

Свои подписи поставили управляющий Симферопольским филиалом АБ «РОССИЯ» Юрий Красковский и Директор УК «Визант Групп» Нелли Шатова.

Согласно договоренности курортная зона на Крымском полуострове будет рассчитана на территории в 16 гектаров на юге — недалеко от объекта культурного наследия «Ласточкино гнездо», а объем инвестиций составит 11 миллиардов рублей.

Соглашение предусматривает строительство отеля уровня пяти звезд на 180 номеров, а также отеля уровня четырех звезд на 140 номеров. Также планируется строительство четырех ресторанов, медицинского учреждения, мест для проведения банкетов и несколько конференц-залов.

Банк «РОССИЯ» подчеркивает важность поддержки развития инфраструктурных проектов в сфере туризма и здравоохранения, важным шагом в этом направлении станет финансирование развития курортной зоны на Крымском полуострове.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

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