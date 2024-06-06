«Я сделала из Ивашова мужчину»: самые скандальные цитаты Светланы Светличной

Актриса Светлана Светличная, запомнившаяся многим зрителям по фильму «Бриллиантовая рука», сейчас переживает нелегкие времена. В СМИ периодически появляются неутешительные новости о ее здоровье.

В свое время артистка блистала на экранах советского союза и считалась настоящим секс-символом. Характер у артистки под стать ее внешности: яркий и экстравагантный. Портал 7Дней.ru вспомнил самые скандальные цитаты знаменитости.

«Я сделала из Ивашова мужчину. В нем не было стержня, а у меня стержень женщины с рождения. Я его сохраню даже в 90 лет, конечно, если доживу»;

«После постели с киношными начальниками кому-то везло, но я никаких ролей не получала. Какие ощущения после этого? Было противно и обидно»;

«Думала ли я, что роль в «Бриллиантовой руке» станет главной в моей жизни? Нет, не думала. Хотела, чтобы съемки скорее закончились и мне сказали: «Спасибо и до свидания»;

«Я всегда хочу нравиться — это уже не отнять. Почему я часто летала на многие заграничные фестивали, часто с чужими картинами?..»;

«Умела преподнести себя как женщина, и в какой-нибудь Германии или Чили я была равной среди европейских или американских актрис. Держалась не хуже их. Часто ловила на себе плотоядные взгляды мужиков — понимала, что нравлюсь. Но для меня главное — чтобы мне человек нравился», — говорила она.

Ранее 5-tv.ru писал, где сейчас Светлана Светличная и почему к ней не пускали сына