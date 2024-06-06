Виноваты завистники и колдуны? Почему Наталья Кустинская умерла в одиночестве

Советская красавица, у которой было все, о чем только можно мечтать, не ценила ни роли, ни подруг, ни мужей.

Актриса советского кино Наталья Кустинская, сыгравшая в «Три плюс два» и «Королевской регате», доживала последние годы жизни в полнейшем одиночестве будучи забытой поклонниками.

Невероятная красотка с богатыми родителями и тьмой ухажеров провела молодость, разбрасываясь деньгами, подругами, кавалерами и ролями. Однако жизнь расставила все по своим местам и заставила расплачиваться Кустинскую за все грехи.

Так за что именно знаменитая советская красотка была вознаграждена старостью в одиночестве?

Богатенькая девочка

Школьные годы юной Наташи прошли весьма тяжело. Девочку всячески гнобили в школе. Завистливые ровесники никак не могли простить Кустинской хорошего достатка. Родители девочки покупали ей все самое лучшее: качественную обувь, банты и ободки для волос, невероятно модные, но такие недоступные в то время, плотные колготки. Наташа росла в послевоенное время, когда у многих не было совсем никакой одежды, потому дети были очень жестоки в ее адрес.

Удивительно, но Кустинская выросла совсем не забитой девочкой. Наследственный артистизм проглядывался в ней очень ярко, хотя сама она проявляла больший интерес к музыке, даже выбрав для поступления Гнесинку. Позднее, доучившись, Кустинская все же поменяла свое решение и поступила во ВГИК.

Отказ от ролей

Началась карьера Кустинской с кинокартины «Хождение по мукам» в 1959 году. Главным фильмом для юной актрисы стал «Три плюс два». Она сыграла в нем одну из главных ролей. Но на этом яркие работы Кустинской и закончились. Актриса позже рассказывала, что сама отказывалась от ролей знаменитых режиссеров.

По словам Кустинской, Гайдай приглашал ее в «Кавказскую пленницу», а Мотыль в «Женю, Женечку и Катюшу», но она выбрала второй вариант, отказав Гайдаю. Меж тем, во время съемок были плохие погодные условия, актриса слегла с пневмонией и ее быстро заменили.

Примечательно, что еще в 19 лет она вышла замуж за режиссера Юрия Чулюкина. Кустинская надеялась на то, что муж будет приглашать ее в свои проекты, но этого не случилось. Режиссер снял жену лишь однажды. Она вышла на экраны в его работе «Королевская регата».

Позже Кустинская прошла на роль в немецком фильме «Волшебная гора» с участием Шона Коннери. Однако актриса не смогла получить выезд из страны и потеряла роль. По слухам отказу в визе способствовала бывшая подруга Кустинской, которую та ранее чем-то обидела.

Неудачные браки

Кустинская оказалась не постоянной в любви, актриса побывала замужем шесть раз, даже пережив смерть некоторых своих возлюбленных.

Первый раз артистка вышла замуж во время обучения — за режиссера Юрия Чулюкина. Пара была вместе непродолжительно и разошлась из-за измены супруга.

Вторым мужем Кустинской стал Олег Волков. Они были в браке два года. Их союз подарил актрисе сына Митю. С Волковым они разошлись, когда Наталья глубоко влюбилась в космонавта Бориса Егорова.

Третий возлюбленный Кустинской — космонавт Борис Егоров. Они познакомились, когда он был женат на Наталье Фатеевой, с которой актриса вместе снималась в фильме «Три плюс два». Артистка отбила мужа у бывшей коллеги. Егоров стал отчимом для Мити. Наталья считала этот союз самым удачным в своей жизни. Она рассказывала, что была счастлива с Егоровым, но он ушел от нее к другой.

Четвертый раз актриса решила попытать счастье с доктором экономических наук Геннадием Хромушиным. Они были вместе до его смерти в 2002 году. Этот год, в принципе, принес Кустинской немало горя. За него из жизни ушли сразу и муж, и сын, и внук артистки.

Измученную горем Кустинскую поддержал Владимир Масленников, ставший ее пятым мужем. Они прожили вместе пять лет, но затем мужчина тоже умер.

Последняя связь Кустинской была расценена публикой очень неоднозначно. Перед смертью она жила со Стасом Ваниным. Мужчина после вступления в брак даже взял фамилию знаменитой жены. Кустинская в тот период была уже совсем плоха, а Ванин — молод и полон сил. Потому этот союз и вызывал много вопросов. Ходили слухи, что он использовал актрису ради наследства.

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Неумение дружить

Не научившись заводить близкие отношения с людьми в школьные годы, Наталья так и не смогла понять смысл дружбы во взрослом возрасте. Отбив мужа у подруги и коллеги по фильму «Три плюс два» Натальи Фатеевой, Кустинская показала, что ей важно лишь то, чего она хочет.

Актрису не смутило даже то, что пара воспитывала ребенка. Приоритетным для Натальи, которая привыкла получать все самое лучшее, было только ее счастье.

Близких подруг у Кустинской больше никогда не появлялось. Она так и шла по жизни в одиночку.

Одинокая старость

Последние годы Наталья Кустинская провела в абсолютном одиночестве, забытая всеми. Ее личность была уже никому не интересна. Сын умер при загадочных обстоятельствах, а последний муж ждал лишь ее смерти. Незадолго до конца Наталья дала ряд интервью телеканалам, где озвучила немало интересных фактов.

Кустинская винила в неудачах всех, кого только возможно, но не себя. Она списывала череду лишений и не сложившуюся карьеру на заговоры. По мнению актрисы, проблемы с ролями у нее были из-за завистников, первого мужа и подруги, которая решила отомстить за уведенного мужа и попросила любовника закрыть Кустинской выезд из страны.

Наталья Кустинская ушла из жизни в возрасте 75 лет, заболев пневмонией.

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