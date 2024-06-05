Банк «РОССИЯ» и ГК «Полипласт» договорились о сотрудничестве

Акционерный банк «РОССИЯ» и Группа компаний «Полипласт» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Свои подписи в соглашении поставили заместитель председателя правления банка Александр Шаленков и председатель совета директоров «Полипласта» Ильсур Шамсутдинов.

Стоит отметить, что партнерство между организациями началось еще в 2023 году. Как отметил Шаленков, банк «РОССИЯ» предоставляет финансирование для развития и расширения бизнеса нескольким предприятиям «Полипласта».

«Мы ведем работу в направлениях кредитования, факторинга и задействуем другие финансовые инструменты, в том числе с использованием аккредитивной формы расчетов. В настоящее время банк занимает существенную долю в кредитном портфеле Группы и ведет работу над организацией и размещением облигационного займа», — сказал Шаленков.

Сейчас организации планируют развивать сотрудничество также в направлении розничного банковского обслуживания, в том числе, сфере реализации зарплатных проектов и кредитования сотрудников предприятий, входящих в «Полипласт».

Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.