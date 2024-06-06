В Госдуме предложили заменить ЕГЭ на итоговую аттестацию

По мнению депутатов, Единый государственный экзамен привел к кризису в системе образования.
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕГЭ предложили заменить на итоговую годовую аттестацию. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. С документом ознакомились «Известия».
Инициативу давно назревшей реформы предложили депутаты фракции «Справедливая Россия» и КПРФ. В пояснительной записке отмечено, что содержание ЕГЭ сильно различается со школьной программой, поэтому родителям приходится тратить деньги на репетиторов. Это же может негативно сказаться на финансовом благополучии семьи.
Также депутаты напомнили про ситуацию, которая совсем недавно произошла в Воронеже, где местным школьницам пришлось показывать охранникам, не спрятали ли они шпаргалки в нижнем белье.
Кроме того, одной из причин ввода ЕГЭ была борьба со взятками, но по факту появление этого экзамена привело к кризису: качество образования ухудшилось, а коррупция затронула даже олимпиады.
Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, которая стала одним из авторов законопроекта, заявила, что ЕГЭ не раскрывает творческий потенциал школьников, потому экзамен необходимо упразднить.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Рособрнадзора высказался о проведении досмотра выпускников на ЕГЭ.
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