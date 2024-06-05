«Это беззаконие»: глава Рособрнадзора о проведении досмотра выпускников на ЕГЭ

В текущем году на сдачу ЕГЭ заявлено порядка 700 тысяч школьников, отметил он на полях ПМЭФ-2024.

Досмотр в отдельной комнате сдающего Единый государственный экзамен не прописан в регламенте ЕГЭ. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что в 2024 году на сдачу ЕГЭ заявлено порядка 700 тысяч выпускников. Причем в среднем каждый из школьников сдает по три предмета. Массовые экзамены уже состоялись: в пункты проведения ЕГЭ прошли около миллиона выпускников, а жалоб подано пять.

«Регламентом не прописан досмотр. Что значит досмотр? Это отдельная комната, понятые, свидетели, по требованию предъявить или снять что-то. Нет никаких специальных комнат в пунктах проведения экзамена, это вообще беззаконие, даже если это происходит. Конечно, это должно по закону наказываться», — объяснил глава Рособрнадзора.

Музаев назвал нашумевшим скандал с досмотром выпускниц школы на ЕГЭ. Данную ситуацию оценят сотрудники прокуратуры и Следственного комитета России, которые подключились к расследованию.

При этом служебная проверка органов образования Воронежской области уже проведена, фактов нарушения не обнаружено. Соответствующий отчет есть, отметил Музаев. Проверку также провел Рособрнадзор после жалоб на жеские досмотры школьников.

В Северной Столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК начал проверку после скандала с досмотром выпускников на ЕГЭ в Воронеже.