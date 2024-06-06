На Пятом канале акция «День добрых дел» Егора из Калининграда

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У мальчика злокачественное заболевание. Ему срочно требуется пересадка стволовых клеток и последующая сложная реабилитация.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня традиционный «День добрых день» на Пятом канале. На этот раз наша помощь нужна Егору из Калининграда. У мальчика злокачественное заболевание. Ему срочно требуется пересадка стволовых клеток и последующая сложная реабилитация. На это нужно более двух миллионов рублей. Для семьи Егора это неподъемная сумма. Помочь можем мы с вами. Для этого отправьте СМС с любой суммой пожертвования на короткий номер 2425 или направьте камеру вашего смартфон на QR-код, который вы видите на экране.

Егор увлекается съемкой, эффектами — даже записался в кружок видеомонтажа. Планировал закончить девять классов и поступить в колледж — стать айтишником. Но планы резко поменялись.

«Поначалу я начал очень тяжело дышать. Потом все болело, болело, потом в школу я ходил две недели подряд с больной грудью», — вспоминает Егор Ахматов.

Он говорит, никогда так сильно не уставал и никогда так много не спал. К усталости добавились отеки лица, шеи. И вот, диагноз — смертельно опасная крупноклеточная лимфома — злокачественное заболевание крови.

Егор прошел четыре курса химиотерапии. Первые в Калининграде не давали никакого результата. Горы таблеток, тошнота, еще большая неодолимая сонливость, биопсии, анализы.

Парень теперь не снимает панаму даже во время процедур — скучает по своей модной прическе и немного стесняется, что ребята увидят.

«В футбол играет, на велосипеде они постоянно в поездках с друзьями. Путешествовать, гулять по лесу постоянно — они вечно с друзьями. То грибы собирать ходят», — рассказывает о сыне Наталья Ярцева, мама Егора.

Сейчас на улицу врачи выпускают редко. При этом важно, чтобы рядом никого не было — организм сильно ослаблен, и любая простуда может сорвать предстоящий курс химиотерапии. Отек уже спал, лекарства подобраны верно, Егора подготовят к пересадке стволовых клеток. А после этого будет длительная реабилитация.

«Сейчас нам нужно вывести пациента хотя бы в частичную ремиссию, затем этот результат должен быть закреплен этапом высокодозной полихимиотерапии с трансплантацией, после чего планируется проведение иммунотерапии», — объясняет детский онколог Рина Хабарова.

Вот только препарат для иммунотерапии дорогостоящий. Пара упаковок обойдется в 2 100 000 рублей. Для семьи — сумма неподъемная. Мама недавно перенесла инсульт, работать пока не может, а у Егора еще брат и сестра. Решение всех финансовых проблем легло на отца. Без помощи неравнодушных людей им не справиться.

Егор постоянно на связи с домом. Его возвращения ждут близкие и друзья, с которыми ему не терпится повидаться. А еще он надеется, что в школе разрешат сдать все экзамены, пусть и с опозданием, и можно будет подавать документы в колледж. Но главное сейчас, конечно же, выздороветь.

Тема:
День Добрых Дел
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