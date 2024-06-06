Силуанов: правительство предметно работает над эффективностью траты денег
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Министра в ходе ПМЭФ-2024 спросили, что важнее: количество денег или то, как и на что их тратить.
Правительство предметно работает над тем, чтобы государственные средства расходовались эффективно. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Главное — эффективно тратить каждую копейку. Вот самое главное. Потому что денег много не бывает. Вопрос, как ими распорядиться, — это самое главное. Правительство сейчас этим занимается очень предметно. Мы об этом как раз на сессии говорили», — подчеркнул глава Минфина.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как, по словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Россия зарабатывает на инвестициях.
- 6 июн
- Замглавы Минэкономразвития рассказал на ПМЭФ о поддержке туротрасли в Крыму
- 6 июн
- «Никто не хочет мира»: Захарова об истинных стремлениях Запада в украинском конфликте
- 6 июн
- Мурашко на ПМЭФ рассказал о пользе маркировки медицинских изделий
- 6 июн
- Банк «РОССИЯ» и Сбер упростят россиянам процесс оплаты счетов за газ
- 6 июн
- «Несмотря на санкции»: названы три важнейшие задачи для экономики России
- 6 июн
- Почта России с помощью технологий VK оптимизирует контроль налоговой отчетности
- 6 июн
- РФПИ, «Ростелеком» и Fplus объединят усилия в работе над новыми технологиями
- 6 июн
- Банк «РОССИЯ» и производитель ноутбуков «Позитрон» договорились о сотрудничестве
- 6 июн
- Вырвали из контекста: как Запад отреагировал на заявления Путина мировым СМИ
- 6 июн
- Сийярто на ПМЭФ-2024 исключил участие Венгрии в операциях НАТО против России
Читайте также
61%
-0.02 96.44
-0.12
Нашли ошибку?