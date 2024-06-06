Пятикратная выгода: глава РФПИ рассказал, как Россия зарабатывает на инвестициях

По словам Кирилла Дмитриева, дивиденды от вкладов государства в проекты фонда были приумножены более чем в пять раз.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выступил на XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Он рассказал о роли предприятия в укреплении государственной экономики. Как отметил глава фонда, возврат вложенных страной средств происходит по формуле «2-4-5».

РФПИ создал самовоспроизводящийся инвестиционный цикл

Это значит, что за счет полученных дивидендов и выходов из ряда проектов РФПИ уже вернул Москве объем средств, который более чем вдвое превышает размер вложенных в фонд инвестиций. С учетом выплаченных компаниями фонда налогов деньги РФ были приумножены в четыре раза, а с учетом текущей стоимости портфеля РФПИ — более чем в пять раз.

«Очень немногие суверенные фонды в мире могут продемонстрировать такою доходность. Таким образом, РФПИ создал самовоспроизводящийся инвестиционный цикл. Мы инвестируем в важнейшие проекты, такие как проспект Багратиона и железнодорожный мост между Россией и Китаем. При этом средства не просто тратятся, а возвращаются государству в виде дохода, который РФПИ продолжает инвестировать», — заявил Дмитриев.

Глава фонда подчеркнул, что инвестированные государством средства преумножаются не в теории, а на практике. Россия зарабатывает на вкладах в ключевые инфраструктурные и технологические проекты. Результаты, добавил он, говорят об эффективности подхода РФПИ, который оказался полезнее прямого бюджетного финансирования.

Выручка портфельных компаний и участие в IPO

По данным Дмитриева, выручка портфельных компаний РФПИ составила 8,5% ВВП России в 2024 году. В предприятиях фонда работают более миллиона человек, эти компании стабильно расширяются и обеспечивают рост ВВП. РФПИ также активно участвует в IPO (Первичное публичное размещение. — Прим. ред.) — вместе с партнерами он уже обеспечил свыше 15% привлеченных в ходе IPO средств, выступая в качестве якорного соинвестора.

Работа РФПИ в рамках Петербургского форума

В рамках ПСЭФ запланировано более 20 встреч представителей РФПИ с партнерами из разных стран. Фонд также организует собственную сессию, посвященную инвестиционным партнерствам. В ходе форума основное внимание будет уделено этому вопросу, в том числе сотрудничеству с Китаем, с Ближним Востоком и другими государствами глобального Юга, продолжающими активно взаимодействовать с Россией.

Дмитриев об интересе инвесторов к работе с РФ

Гендиректор РФПИ отметил, что интерес инвесторов к российской экономике растет за счет ее доказанной эффективности. По темпам роста она не только значимо опережает большинство ведущих стран, но и «особенно хорошо смотрится на фоне стагнирующей Европы». У многих это вызывает удивление способность экономики РФ укрепляться за счет, в том числе, внутреннего спроса. В перспективе инвестиции будут только наращиваться, уверен Дмитриев.

Роль РФПИ во взаимодействии стран БРИКС+

Фонд является председателем рабочей группы по финансовым услугам и инвестициям Делового совета БРИКС. По словам гендиректора, фонд предлагает ряд подходов для совершенствования системы расчетов между странами БРИКС+ с учетом появления новых членов. РФПИ выступает с двумя важными инициативами.

«Первая — это создание совместной инвестиционной платформы, которая позволит странам БРИКС+ более активно инвестировать на рынках друга друга… Вторая инициатива — это создание альянса по искусственному интеллекту стран БРИКС+. РФПИ планирует провести мероприятие на эту тему в октябре 2024 года», — сказал Дмитриев.

Влияние ключевой ставки Центробанка РФ на инвестиции

Глава РФПИ подчеркнул, что ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) РФ очень важна для развития российского бизнеса. Представители фонда надеются на возможность ее снижения, так как это поможет направить инвестиции в реальный сектор российской экономики, а не просто позволить им оседать в различных финансовых инструментах.

«Мы надеемся на снижение ставки в ближайшей перспективе… Разговор о том, что на каком-то этапе ключевая ставка должна стать ниже, чем рентабельность реального сектора экономики, это очень важный разговор, без этого поток инвестиций в реальный сектор останется крайне ограниченным», — заключил Дмитриев.

Северная столица РФ принимает XXVII Петербургский международный экономический форум. Традиционно он проходит в «Экспофоруме». В масштабном мероприятии участвуют более 17 тысяч представителей из 136 государств. Главная тема 2024 года — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На полях форума обсуждаются, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Событие проходит под патронажем и при участии президента РФ Владимира Путина с 2006 года. Завтра, 7 июня, он выступит на пленарном заседании.

Ранее 5-tv.ru писал об инновационных бионических протезах, представленных на ПМЭФ-2024.