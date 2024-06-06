Замглавы Минэкономразвития рассказал на ПМЭФ о поддержке туротрасли в Крыму

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 9 0

Минэкономразвития: на лето путевок в Крым забронировано больше, чем в 2023 году

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Ведомство делает большие ставки на развитие внутреннего туризма на полуострове.

Число туристических поездок в Крым за последний год снизилось, но все равно превосходит показатели семилетней давности. К тому же ожидается, что этим летом их будет совершено больше, чем в прошлом. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Действительно, число туристических поездов в Крым снизилось. Но я хочу сказать, что оно все равно больше, чем семь лет назад, когда не было еще никакой инфраструктуры, которую мы активно строили», — сказал он.

Как объяснил Вахруков, снижение туристического потока произошло под влиянием ряда факторов. Это объективная реальность, а не следствие того, что люди перестали любить Крым. При этом туроператоры уже отмечают рост бронирований путевок на полуостров на это лето по сравнению с 2023 годом. Вахруков подчеркнул, что индустрия в регионе восстанавливается, а люди поверили в безопасность перемещения по Крыму.

В рамках поддержки министерство экономического развития России выделило Крыму в 2024 году 142 миллиона рублей на единую субсидию. Ведомство с большой надеждой смотрит в будущее полуострова и делает ставки на него с точки зрения развития внутреннего туризма.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит отдых на российских курортах. При этом по данным ВЦИОМ, больше половины россиян планируют провести летний отпуск дома.

Тема:
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