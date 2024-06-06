«Не только берем, но и приобретаем»: Беглов о проведении ПМЭФ-2024

Губернатор Петербурга Беглов: ПМЭФ стал площадкой для взаимного обогащения
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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В этом году форум посетили представители более 136 стран и регионов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стал отличной коммуникационной площадкой для взаимного обогащения. Таким мнением с 5-tv.ru в студии «Известий» поделился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В этом году значимую конференцию посетили представители более 136 стран и регионов, несмотря на попытку недоброжелателей отговорить гостей от поездки. Как отметил Беглов, многие проявили немалую смелость и мужество и посетили Санкт-Петербург потому, что уверены в России, как в надежном партнере.
«Если Россия говорит, то она обязательно это сделает. Каких бы сложностей, трудностей ни было. И вот эта площадка, коммуникационная площадка, она действительно дает возможность, во-первых, познакомиться, посмотреть, подписать соответствующие соглашения. Не только, но еще и себя представить здесь. Это важно», — рассказал Беглов.
Он также подчеркнул, что еще 27 лет назад никто не воспринимал ПМЭФ должным образом, однако благодаря стараниям президента России Владимира Путина форум стал международным и общепризнанным в мировом сообществе. Сегодня на конференции можно увидеть гостей и из Африки, и из Азии.
По словам губернатора, ПМЭФ предоставляет возможность заключать различные контракты и взаимно обогащаться.
«Мы им даем возможность заключить с нами контракты и посмотреть, что хорошее и выгодное для нас, для нашего города. Тоже важно — не только берем, но еще и приобретаем от них. То есть это коммуникационная площадка для обогащения друг друга», — сказал Беглов.
Так, он подчеркнул, что форум проходит на высоком уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Минэкономразвития рассказал на ПМЭФ о поддержке туротрасли в Крыму.
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