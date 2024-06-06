Миллионы? Сколько хоккеист Телегин задолжал Пелагее по алиментам

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 35 0

Хоккеист Иван Телегин задолжал певице Пелагее по алиментам около 60 миллионов

Миллионы? Сколько хоккеист Телегин задолжал Пелагее по алиментам

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Бывшие супруги судятся уже четыре года.

Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея развелись четыре года назад, но даже сейчас за ними тянется шлейф из судов за алименты. Издание KP.RU решило разобраться, почему долг у спортсмена перед своей экс-женой почти достиг 60 миллионов рублей.

В конце мая 2024 года хоккеист выиграл в суде, добившись снижения выплат по алиментам на свою семилетнюю дочь — вместо 25% с его дохода стало 16,5%. Что касается последнего, то сейчас его выплаты могут составлять порядка четырехсот тысяч рублей.

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Однако следующий суд, на котором решался вопрос о разделе совместно нажитого имущества, Телегин проиграл. Изначально на кону стояла квартира стоимостью 80 миллионов рублей, которую певица в итоге отстояла. К ней добавился особняк в элитном подмосковном поселке на Новой Риге, тут уже ставки были выше — 100 миллионов рублей. Ходили слухи, что именно этот дом стал причиной обиды Телегина. Певица полагает, что после неудачного слушанья экс-супруг и решил отомстить ей, запретив дочери выезд за границу — примерно за час до их отъезда на отдых в Турцию.

Вдобавок вскрылся факт приобретения Телегиным дома в Барвихе по цене двух миллионов долларов (порядка 177 миллионов рублей) — это было еще до развода, когда он уже жил с новой возлюбленной Марией Гончар.

По данным ФНС, сейчас хоккеист Иван Телегин имеет долг перед экс-женой Пелагеей около 60 миллионов рублей, именно имущественного характера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня раскритиковала экс-мужа Пелагеи за запрет на выезд их дочери за границу.

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