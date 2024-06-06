Технологические новинки буквально покорили участников форума с первых минут.

Век высоких технологий на XXVII Петербургском международном экономическом форуме представлен во всей красе. Здесь и роботы, и 5D проекции, и VR-шатры. Каждый из участников постарался показать себя с максимально яркой стороны, чтобы привлечь внимание.

Создатели стенда Московской области решили сделать акцент на Трансформерах. Когда смотришь на этого огромного робота, то он напоминает не только Герольда из известной франшизы, но и возобновленный «Москвич», который активно набирает обороты на автомобильном рынке.

К слову, встречающий гостей робот-трансформер обладает изрядным русским чувством юмора. 5-tv.ru собрал самые яркие цитаты:

«Обожаю запах экономического успеха утром»;

«Будущее российской экономики наступило. Не сомневайтесь, мне здесь наверху виднее»;

«Есть у нас порох в пороховницах»;

«Не импортозаместились еще бренды на земле русской. Есть к чему стремиться»;

«Инфа сотка. Дружить с нами лучшая инвестиция».

Мимо такого красавца в несколько метров высотой пройти не каждый сможет.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первых впечатлениях членов делегации из Нигерии после дегустации луганского мороженого.