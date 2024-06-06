Робот-трансформер с русским чувством юмора встретил гостей на полях ПМЭФ-2024
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Технологические новинки буквально покорили участников форума с первых минут.
Век высоких технологий на XXVII Петербургском международном экономическом форуме представлен во всей красе. Здесь и роботы, и 5D проекции, и VR-шатры. Каждый из участников постарался показать себя с максимально яркой стороны, чтобы привлечь внимание.
Создатели стенда Московской области решили сделать акцент на Трансформерах. Когда смотришь на этого огромного робота, то он напоминает не только Герольда из известной франшизы, но и возобновленный «Москвич», который активно набирает обороты на автомобильном рынке.
К слову, встречающий гостей робот-трансформер обладает изрядным русским чувством юмора. 5-tv.ru собрал самые яркие цитаты:
«Обожаю запах экономического успеха утром»;
«Будущее российской экономики наступило. Не сомневайтесь, мне здесь наверху виднее»;
«Есть у нас порох в пороховницах»;
«Не импортозаместились еще бренды на земле русской. Есть к чему стремиться»;
«Инфа сотка. Дружить с нами лучшая инвестиция».
Мимо такого красавца в несколько метров высотой пройти не каждый сможет.
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