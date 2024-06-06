Нигерийцы назвали луганское мороженое на ПМЭФ-2024 королевским
Фото, видео: 5-tv.ru
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Посетители форума стали первыми дегустаторами продукции с модернизированной линии Луганского хладокомбината.
Гости из Нигерии пришли в восторг от мороженного, произведенного на модернизированной линии Луганского хладокомбината, презентация которого прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
«Вау! Это просто королевское мороженое!» — признался один из членов делегации в комментарии для 5-tv.ru.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году проходит с 5 по 8 июня. Участие в форуме подтвердили свыше 17 тысяч человек из 136 государств. Ключевая тема 27-го форума — «Основа многополярного мира и новые точки роста».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что защита водных ресурсов была названа главным экологическим вызовом для России.
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