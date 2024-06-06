Банк «РОССИЯ» и «Северсталь» договорились о расширении сотрудничества

Соглашение было достигнуто на полях Петербургского международного экономического форума.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ» и сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» договорились о расширении сотрудничества. Соглашение было подписано 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Подписи в документе поставили председатель правления банка Татьяна Полинко и генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев. Они договорились расширять сотрудничество по факторинговым и транзакционным продуктам, документарным операциям, финансовой и инвестиционно-банковской деятельности.
Также организации продолжат содействие в сфере развития государственно-частного партнерства на различных стадиях реализации инвестиционных общественно-значимых проектов, включая тех, которые касаются социальной сферы и области устойчивого развития.
Татьяна Полинко отметила, что банк последовательно расширяет линейку услуг для холдингов и групп компаний. Александр Шевелев также указал на то, что «Северсталь» увеличивает потенциал взаимодействия в банковской отрасли, что способствует развитию реализации различных проектов.
Петербургский международный экономический форум
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
- 6 июн
- VК построит дата-центр в Санкт-Петербурге
- 6 июн
- Нам не страшен дождь: петербургская гроза не снизила интереса к ПМЭФ
- 6 июн
- Банк «РОССИЯ», корпорация развития ДВ и Арктики и группа «ЭНЭЛТ» модернизируют энергетику Якутии
- 6 июн
- «Разумный подход»: как введение прогрессивной шкалы НДФЛ скажется на бизнесе
- 6 июн
- «Оно королевское!» — нигерийцы восхитились луганским мороженым на ПМЭФ
- 6 июн
- Банк «РОССИЯ», Омская область и ГК «Титан» подписали соглашение о сотрудничестве
- 6 июн
- Додон заявил о роли Молдавии в поставках оружия на Украину
- 6 июн
- «Будущее мира»: на ПМЭФ-2024 обсудили наследие выставки «Россия»
- 6 июн
- Банк «РОССИЯ», Башкортостан и «Ирбис-РБ» договорились о сотрудничестве
- 6 июн
- Повышенный интерес: как проходит второй день ПМЭФ-2024 в Петербурге
Читайте также
61%
-0.02 96.44
-0.12
Нашли ошибку?