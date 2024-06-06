Банк «РОССИЯ» и «Северсталь» договорились о расширении сотрудничества

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 43 0

Соглашение было достигнуто на полях Петербургского международного экономического форума.

Банк «РОССИЯ» и «Северсталь» договорились о расширении сотрудничества

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2024

Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ» и сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» договорились о расширении сотрудничества. Соглашение было подписано 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Подписи в документе поставили председатель правления банка Татьяна Полинко и генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев. Они договорились расширять сотрудничество по факторинговым и транзакционным продуктам, документарным операциям, финансовой и инвестиционно-банковской деятельности.

Также организации продолжат содействие в сфере развития государственно-частного партнерства на различных стадиях реализации инвестиционных общественно-значимых проектов, включая тех, которые касаются социальной сферы и области устойчивого развития.

Татьяна Полинко отметила, что банк последовательно расширяет линейку услуг для холдингов и групп компаний. Александр Шевелев также указал на то, что «Северсталь» увеличивает потенциал взаимодействия в банковской отрасли, что способствует развитию реализации различных проектов.

Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Тема:
ПМЭФ 2024
6 июн
VК построит дата-центр в Санкт-Петербурге
6 июн
Нам не страшен дождь: петербургская гроза не снизила интереса к ПМЭФ
6 июн
Банк «РОССИЯ», корпорация развития ДВ и Арктики и группа «ЭНЭЛТ» модернизируют энергетику Якутии
6 июн
«Разумный подход»: как введение прогрессивной шкалы НДФЛ скажется на бизнесе
6 июн
«Оно королевское!» — нигерийцы восхитились луганским мороженым на ПМЭФ
6 июн
Банк «РОССИЯ», Омская область и ГК «Титан» подписали соглашение о сотрудничестве
6 июн
Додон заявил о роли Молдавии в поставках оружия на Украину
6 июн
«Будущее мира»: на ПМЭФ-2024 обсудили наследие выставки «Россия»
6 июн
Банк «РОССИЯ», Башкортостан и «Ирбис-РБ» договорились о сотрудничестве
6 июн
Повышенный интерес: как проходит второй день ПМЭФ-2024 в Петербурге
+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:23
Не только из-за соленого: какие продукты могут вызывать отечность
17:14
VК построит дата-центр в Санкт-Петербурге
17:02
Нам не страшен дождь: петербургская гроза не снизила интереса к ПМЭФ
16:52
Банк «РОССИЯ», корпорация развития ДВ и Арктики и группа «ЭНЭЛТ» модернизируют энергетику Якутии
16:50
«Разумный подход»: как введение прогрессивной шкалы НДФЛ скажется на бизнесе
16:42
«Оно королевское!» — нигерийцы восхитились луганским мороженым на ПМЭФ

Сейчас читают

Кишечная палочка, обвес, обезвоживание: Роскачество раскрыло марки мороженого, которое может отправить на больничную койку
Президент России высказался о «планах РФ напасть на НАТО»: «Сбрендили совсем, что ли? Тупые как стол?»
Целенаправленно стрелял: что известно об убийстве мужчины на западе Москвы
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака