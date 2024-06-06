В МИД РФ заявили об отсутствии планов по исключению Европы из проектов БЕП

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Замглавы МИД РФ Панкин: Россия не исключает Европу из проектов в рамках БЕП

В МИД РФ заявили об отсутствии планов по исключению Европы из проектов БЕП

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Aleksey

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Тема:
ПМЭФ 2024

Переключение России на азиатский рынок не означает отказ от сотрудничества с европейскими странами.

Россия продолжит сотрудничество с Европой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в ходе сессии «Большое евразийское партнерство (БЕП) как новый полюс роста: потенциал и перспективы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы не собираемся обособляться от мира. Все будут продолжать торговать с остальными частями мира», — сказал Панкин.

Он также отметил, что по большей части сотрудничество идет в сторону азиатского вектора, но Европа — по-прежнему партнер России и будет им дальше.

Панкин обратил внимание на то, что все происходит добровольно. Сотрудничество не может строиться на принуждении. Поэтому все желающие при наличии нужных условий получат желаемое. БЕП может работать абсолютно в любой точке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин назвал нелогичным отказ Германии от российского газа.

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