Путин: ФРГ даже не возмутил взрыв трубопроводов «Северного потока»
Фото, видео: Stefan Sauer / ТАСС; 5-tv.ru
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Как это решение сказывается на ФРГ на международной арене?
Германия, отказавшись от российского газа, навредила сама себе. В первую очередь, конкурентноспособности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путина возмутил тот факт, что представители Германии никак не отреагировали на взрыв ниток «Северного потока».
«Взорвали эти трубопроводы несчастные по дну Балтийского моря, никто даже не возмущается, как будто так и надо», — прокомментировал Путин отсутствие реакции у власти ФРГ.
Он также был несказанно удивлен тому, что Германия отказалась получать газ по остаткам трубы. По его мнению, таким шагом они вредят лишь себе, ведь на состоянии «Газпрома» этот отказ никак не скажется, а вот состояние экономики и конкурентоспособности Германии значительно ухудшается.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что США избавятся от Зеленского в течение года.
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