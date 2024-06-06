«Нас услышали»: президент ТПП прокомментировал налоговые изменения в России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 49 0

Глава ТПП Катырин: пожелания предпринимателей по налоговым изменениям услышали

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Elagin; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Благодаря нововведениям в стране должна появиться достаточно большая прослойка людей, жизнь которых улучшится.

Пожелания по изменениям налоговой системы, высказанные Торгово-промышленной палатой (ТПП) РФ и предпринимателями, которых она объединяет, по большей части были услышаны. Об этом заявил президент ТПП Сергей Катырин в интервью 5-tv.ru на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

«Мы считали, что при изменении налоговой системы должна появиться численно значимая категория населения России, которая выиграет от этих изменений. Она появилась — это малообеспеченные семьи, семьи с детьми. Это в виде налоговых вычетов, перечисляемых на ребенка — на одного или на двоих, или на детей-инвалидов. Более того, они увеличились в два раза, и в этой части, конечно, появилась достаточно большая прослойка людей, которые должны выиграть от этих изменений», — пояснил Катырин в интервью в студии «Известий».

Второе, что предлагали в ТПП, — это стабильность и предсказуемость налоговой системы. И с этой точки зрения в законопроекте сохраняются все те инструменты, которые и сегодня успешно работают, подчеркнул Катырин.

Кроме того, в ТПП говорили о необходимости введения компенсаций для бизнеса при повышении налога на прибыль, предусмотренного в налоговых изменениях. При этом речь шла в первую очередь о том бизнесе, который вкладывается в Россию, не выводит деньги за границу и не прячет по зарубежным оффшорам, подчеркнул Катырин.

«Это тоже было услышано. Вы знаете, что налог повысился на 5% — с 20% до 25%, но федеральная составляющая, которая была 3%, стала 8%. И за счет вот этих 8% у компаний, которые инвестируют, есть возможность осуществлять инвестиционный налоговый вычет на все эти 8%, относящиеся к Федерации», — отметил глава ТПП.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как предложенные Минфином налоговые изменения оценили в общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

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