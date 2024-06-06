В Совфеде предложили создать маркировочный знак для отдыха многодетных семей

В России необходимо создать специальный знак, которым будут отмечаться места посещения многодетных семей. Об этом заявила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко на сессии «Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Необходимо сделать некий маркировочный знак, которым были бы отмечены коллективные места размещения, которыми могли бы воспользоваться многодетные семьи», — сказала Святенко.

Она отметила, что далеко не все места предназначены для отдыха многодетных семей. Во многих кафе и гостиницах просто нет для этого достаточного места.

Святенко предложила использовать маркировочный знак «Года семьи» для метки, которая будет означать, что многодетная семья сможет расположиться в заведении. Ведь с большим количеством детей достаточно неудобно заходить в помещение, чтобы понять, подойдет оно или нет.

Отдельное внимание Святенко уделила вопросу размещения многодетных семей в гостиницах. Она отметила, что номера с несколькими спальными местами есть только в категории три звезды и больше, а это далеко не всем по карману. Святенко предложила разработать требования, которые бы обязали владельцев гостиниц классом ниже создавать комфортные условия для этой категории граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в МИД РФ заявили об отсутствии планов по исключению Европы из проектов БЕП.