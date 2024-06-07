В Сети: на ПМЭФ обсудили изменения производства контента в России

Конкуренция среди отечественных компаний по производству контента значительно возросла после ухода зарубежных коллег.

Российская интернет-индустрия сохраняет устойчивость. Об этом сообщил старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук в ходе сессии «Индустрия контента: инвестиции в новый медиаландшафт» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Объективно, производство и конкуренция стала намного меньше, потому что ушло большое количество иностранцев. В этом смысле рынков и площадок стало больше», — сказал Степан Ковальчук.

Он отметил, что отечественные платформы за период с 2022 по 2024 значительно выросли. Прогресс за эти два года произошел не только в сфере технологий, но и в самом контенте. Появилось много новых инструментов для реализации идей.

Ковальчук также отметил, что платформа VK, в которой он трудится, позволяет отлично развиваться и создавать свое уникальное творчество, проекты.

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