В Сети: на ПМЭФ обсудили изменения производства контента в России

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 16 0

Участники ПМЭФ обсудили изменения производства контента в РФ за последние годы

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Конкуренция среди отечественных компаний по производству контента значительно возросла после ухода зарубежных коллег.

Российская интернет-индустрия сохраняет устойчивость. Об этом сообщил старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук в ходе сессии «Индустрия контента: инвестиции в новый медиаландшафт» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Объективно, производство и конкуренция стала намного меньше, потому что ушло большое количество иностранцев. В этом смысле рынков и площадок стало больше», — сказал Степан Ковальчук.

Он отметил, что отечественные платформы за период с 2022 по 2024 значительно выросли. Прогресс за эти два года произошел не только в сфере технологий, но и в самом контенте. Появилось много новых инструментов для реализации идей.

Ковальчук также отметил, что платформа VK, в которой он трудится, позволяет отлично развиваться и создавать свое уникальное творчество, проекты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин назвал нелогичным отказ Германии от российского газа.

Тема:
ПМЭФ 2024
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