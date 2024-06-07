«С психикой играть не стоит»: как проверки на ЕГЭ влияют на подростков

Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова прокомментировала скандал в одной из школ Воронежа во время Единого экзамена.

Проверки на ЕГЭ оказывают негативное влияние на психику и физическое здоровье подростков. Об этом рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова в студии «Известий» на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум).

Кузнецова сообщила, что ситуация, которая недавно произошла в Воронеже, очень травматичная. С ребенком нельзя обращаться так, будто он преступник. Это может привести к стрессу и другим проблемам.

«С детской психикой играть не стоит. Один среагирует так, а другой иначе. У кого-то может начаться обострение какое-то, как это скажется на его здоровье, в том числе и психическом, и физическом. Поэтому, к сожалению, год от года, я лично внимательно очень слежу за этой ситуацией», — сказала депутат.

Кузнецова подчеркнула, что понимает все волнения детей, так как она сама пропускает все через свою семью. Одна из ее дочерей недавно сдавала ЕГЭ, а другой совсем скоро предстоит пройти через этот экзамен.

Кузнецова отметила, что так или иначе у системы есть проблемы. Решить их можно с помощью родителей, чтобы они получили возможность смотреть за тем, как происходят экзамены. Ведь если рядом будет мама или папа, то они не допустят того беспредела, который произошел в Воронеже.

Депутат напомнила, что после происшествия на досмотре перед ЕГЭ было направлено обращение в прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили заменить ЕГЭ на итоговую аттестацию.