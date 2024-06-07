В Петербурге открылась приуроченная к ПМЭФ выставка искусств стран БРИКС

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 22 0

Выставка будет принимать гостей с 6 по 8 июня.

В Петербурге открылась приуроченная к ПМЭФ выставка искусств стран БРИКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2024 БРИКС

В Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина на Васильевском острове открылась приуроченная к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) выставка «Национальные бренды БРИКС».

«Выставка посвящена культурной идентичности стран альянса, проходит в рамках плана председательства России в БРИКС в 2024 году», — сообщается на сайте академии.

На выставке, которая будет проходить с 6 по 8 июня, посетители смогут увидеть документальные ленты Госфильмофонда, а также студенческие арт-инсталляции.

В здании академии открыты пространства, где можно ознакомиться с фильмами и коллекциями постеров, а также увидеть скульптуры, вдохновленные природным и животным миром стран БРИКС.

ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, введут ли в России шестидневную рабочую неделю.

Тема:
ПМЭФ 2024
7 июн
Робот-пылесос застыл от изумления во время выступления Путина на ПМЭФ
7 июн
Путин допустил появление федерального инвестиционного налогового вычета
7 июн
Путин: Россия на 100% обеспечивает себя мясом
7 июн
«Весьма и весьма провокационные»: Песков о заявлениях Макрона по Украине
7 июн
Путин предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
7 июн
Путин: некоторые страны пытаются сохранить лидерство всеми правдами и неправдами
7 июн
Путин шутливо призвал Сбер и ВТБ «не высасывать, как пылесос» деньги из других банков
7 июн
Путин назвал развитие Восточного полигона ж/д одной из главных задач для России
7 июн
Путин призвал ускорить принятие законопроектов по партнерству в космосе
7 июн
В ЕАЭС сообщили о положительной динамике роста ВВП и промышленности объединения
+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

16:12
Робот-пылесос застыл от изумления во время выступления Путина на ПМЭФ
16:09
Путин предложил расширить семейную ипотеку по ставке 6% на жилье в малых городах
16:01
Путин поблагодарил бизнес за поддержку участников и ветеранов спецоперации
16:00
Авиация РФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море
15:58
Путин допустил появление федерального инвестиционного налогового вычета
15:53
Путин: Россия на 100% обеспечивает себя мясом

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
Главный сердцеед «Универа» Алексей Гаврилов женился в третий раз
Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака