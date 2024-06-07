В Петербурге открылась приуроченная к ПМЭФ выставка искусств стран БРИКС

В Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина на Васильевском острове открылась приуроченная к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) выставка «Национальные бренды БРИКС».

«Выставка посвящена культурной идентичности стран альянса, проходит в рамках плана председательства России в БРИКС в 2024 году», — сообщается на сайте академии.

На выставке, которая будет проходить с 6 по 8 июня, посетители смогут увидеть документальные ленты Госфильмофонда, а также студенческие арт-инсталляции.

В здании академии открыты пространства, где можно ознакомиться с фильмами и коллекциями постеров, а также увидеть скульптуры, вдохновленные природным и животным миром стран БРИКС.

ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

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