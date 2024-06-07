В 2023 году доля расчетов за российский экспорт в «токсичных», как отметил президент, валютах сократилась вдвое.

Доверие к западным платежным системам основательно подорвано самими же странами западного мира. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил в ходе выступления на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

В 2023 году доля расчетов за российский экспорт в «токсичных», как отметил президент, валютах сократилась вдвое. В то же время заметен рост рубля в экспортных и импортных операциях, он уже приближается к 40%.

Организация БРИКС прорабатывает свою собственную платежную инфраструктуру, которая остается независимой от западной, отметил Путин.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.

Прямую трансляцию выступления смотрите на 5-tv.ru.