Путин: Россия на 100% обеспечивает себя мясом

России за последние 15 лет удалось создать современную мясную отрасль и выйти на четвертое меся в мире по производству мяса. Сегодня РФ полноценно обеспечивает себя такой продукцией. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«В агропромышленном комплексе мы создали современную мясную отрасль. Ее мощности за 15 лет выросли почти в два раза. Сегодня РФ занимает четвертое место в мире по производству мяса и увеличивает поставки этой продукции на внешние рынки», — сказал он.

В результате, продолжил Путин, Россия вышла на 100%-е обеспечение себя мясом. По его словам, в 2023 году потребление такой продукции в РФ обновило рекорд и превысило 80 килограммов на человека. Для сравнения, отметил президент, в мире в среднем приходится 42-43 килограммов на человека

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕАЭС. Владимир Путин в ходе своего выступления ПМЭФ-2024 отметил результативность работы с партнерами по союзу.