Президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности

Луис Арсе посетил XXVII Петербургский международный экономический форум.
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Боливии Луис Арсе отметил, что общемировой порядок переходит к справедливому состоянию, которое основано на многополярности. С этим заявлением он выступил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
«Я уверен, мы все считаем, что мировой порядок переходит к более справедливому, сбалансированному состоянию, основанному на многополярности», — сообщил лидер Боливии.
Арсе также подчеркнул, что многосторонняя модель мировой экономики формируется в том числе и благодаря ценному опыту Российской Федерации.
В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.
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