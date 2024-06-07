«В 90-е годы уничтожили потенциал»: Путин призвал оборонку делать и гражданскую продукцию

Владимир Путин призвал производителей вооружения делать и гражданскую продукцию, соответствующим предложением он поделился в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

По словам президента страны, оборонную промышленность развивать нужно именно по этой схеме. У России есть намеченный план, и сейчас получается ему соответствовать.

Кроме того, глава государства заявил, что военные расходы страны обязаны подходить нынешним потребностям и актуальному уровню российской экономики.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.