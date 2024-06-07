«Есть закон»: Путин заявил об узурпации власти на Украине

|
Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Путин: по всей видимости, на Украине произошла узурпация власти

«Есть закон»: Путин заявил об узурпации власти на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2024

Президент России выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Исполнительные органы Украины утратили легитимность, члены киевского режима узурпировали власть. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Есть закон (на Украине. - Прим. ред.) о сути военного положения и там говорится, что в условиях военного положения выборы не проводятся, но там не сказано, что они пролонгируются. Это важно, если не сказано - значит этого нет. В уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти», — сказал он.

Путин подчеркнул, что в настоящее время предварительный беглый анализ законодательства Украины показывает следующее: исполнительные органы власти Незалежной легитимной утратили в связи с истечением срока полномочий президента Владимира Зеленского.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал парламент и спикер Рады единственной легитимной властью на Украине. Киевский режим сам не захотел проводить выборы, напомнил глава государства.

В ночь на 21 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на основании которого он отменил выборы главы государства. Таким образом, Зеленский фактически продолжает оставаться у власти. Хотя с точки зрения Конституции Украины он теряет свои полномочия.

Тема:
ПМЭФ 2024
7 июн
Европа самостоятельно убивает свою культуру — Путин
7 июн
Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия
7 июн
«Выдавливаем противника»: Путин ответил на вопрос о новой мобилизации
7 июн
«Важность прямого общения»: каким сегодня должен быть топ-менеджер медиахолдинга
7 июн
Путин: на Украине могут снизить возраст мобилизации из-за требований США
7 июн
«Как пылесосы»: Путин заявил об огромных тратах США
7 июн
Патриотизм должен стать российской объединительной идеей — Путин
7 июн
«С этого все началось»: Путин назвал условия применения ядерного оружия
7 июн
«Никакое ядерное оружие не надо»: Путин о русском характере
7 июн
Путин прокомментировал итоги приватизации 1990-х
+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

19:22
«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой
19:04
Те же симптомы: можно ли летом заболеть ОРВИ и в чем главная опасность вируса
19:00
Суд арестовал бывшего замгубернатора Кубани по делу о коррупции
18:51
«Похорошела сквозь слезы»: Чеботина раскрыла секреты прошлых отношений
18:50
Европа самостоятельно убивает свою культуру — Путин
18:45
Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия

Сейчас читают

Снимите розовые очки: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 июня
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
«Крутой поэт»: Игорь Гуляев о творчестве Александра Пушкина
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака