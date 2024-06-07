«Есть закон»: Путин заявил об узурпации власти на Украине

Президент России выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Исполнительные органы Украины утратили легитимность, члены киевского режима узурпировали власть. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Есть закон (на Украине. - Прим. ред.) о сути военного положения и там говорится, что в условиях военного положения выборы не проводятся, но там не сказано, что они пролонгируются. Это важно, если не сказано - значит этого нет. В уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти», — сказал он.

Путин подчеркнул, что в настоящее время предварительный беглый анализ законодательства Украины показывает следующее: исполнительные органы власти Незалежной легитимной утратили в связи с истечением срока полномочий президента Владимира Зеленского.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал парламент и спикер Рады единственной легитимной властью на Украине. Киевский режим сам не захотел проводить выборы, напомнил глава государства.

В ночь на 21 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на основании которого он отменил выборы главы государства. Таким образом, Зеленский фактически продолжает оставаться у власти. Хотя с точки зрения Конституции Украины он теряет свои полномочия.