«Никакое ядерное оружие не надо»: Путин о русском характере
Путин: России не нужно ядерное оружие для победы, когда есть русский характер
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO
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Президент РФ рассчитывает, что до обмена ядерными ударами не дойдет.
Владимир Путин заявил, что РФ не нужно никакое ядерное оружие, когда у нас есть русский характер. Своим мнением он поделился во время пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.
Президент страны отметил, что он рассчитывает, что до обмена ядерными ударами с другими странами дало не дойдет. Да и Россия никогда не начинала риторику ядерной эскалации, бряцать оружием — это не про нас.
Но, тем не менее, Европа не должна забывать о своей беззащитности перед ядерными ударами. Кроме того, лидер государства напомнил, что российское тактическое оружие в четыре раза сильнее и мощнее, чем сброшенные бомбы на Японию.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.
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