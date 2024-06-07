«Никакое ядерное оружие не надо»: Путин о русском характере

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 86 0

Путин: России не нужно ядерное оружие для победы, когда есть русский характер

«Никакое ядерное оружие не надо»: Путин о русском характере

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2024

Президент РФ рассчитывает, что до обмена ядерными ударами не дойдет.

Владимир Путин заявил, что РФ не нужно никакое ядерное оружие, когда у нас есть русский характер. Своим мнением он поделился во время пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.

Президент страны отметил, что он рассчитывает, что до обмена ядерными ударами с другими странами дало не дойдет. Да и Россия никогда не начинала риторику ядерной эскалации, бряцать оружием — это не про нас.

Но, тем не менее, Европа не должна забывать о своей беззащитности перед ядерными ударами. Кроме того, лидер государства напомнил, что российское тактическое оружие в четыре раза сильнее и мощнее, чем сброшенные бомбы на Японию.

Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.

Тема:
ПМЭФ 2024
7 июн
Европа самостоятельно убивает свою культуру — Путин
7 июн
Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия
7 июн
«Выдавливаем противника»: Путин ответил на вопрос о новой мобилизации
7 июн
«Важность прямого общения»: каким сегодня должен быть топ-менеджер медиахолдинга
7 июн
Путин: на Украине могут снизить возраст мобилизации из-за требований США
7 июн
«Как пылесосы»: Путин заявил об огромных тратах США
7 июн
Патриотизм должен стать российской объединительной идеей — Путин
7 июн
«С этого все началось»: Путин назвал условия применения ядерного оружия
7 июн
Путин прокомментировал итоги приватизации 1990-х
7 июн
«Есть закон»: Путин заявил об узурпации власти на Украине
+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

19:22
«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой
19:04
Те же симптомы: можно ли летом заболеть ОРВИ и в чем главная опасность вируса
19:00
Суд арестовал бывшего замгубернатора Кубани по делу о коррупции
18:51
«Похорошела сквозь слезы»: Чеботина раскрыла секреты прошлых отношений
18:50
Европа самостоятельно убивает свою культуру — Путин
18:45
Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия

Сейчас читают

Снимите розовые очки: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 июня
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
«Крутой поэт»: Игорь Гуляев о творчестве Александра Пушкина
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака