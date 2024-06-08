Принц Уильям посетил свадьбу правнука Александра Пушкина в Великобритании

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

На торжестве присутствовали 400 гостей, среди которых оказался даже принц. А вот его оскандалившегося брата не было.

Принц Уильям посетил свадьбу правнука Александра Пушкина в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Герцог Вестминстерский, Хью Гровенор, который является правнуком русского поэта Александра Пушкина по материнской линии, больше не завидный холостяк. В Великобритании он женился на своей возлюбленной Оливии Хенсон, сообщает журнал Daily Mail.

Свадьба Гровенора прошла в графстве Чешир. На мероприятие пришло четыре сотни человек. Среди них заметили и принца Уильяма. Он дружит с женихом и именно он и открывал приезд новобрачных. При этом его брата Гарри не было.

Помимо этого папарацци заметили на торжестве принцессу Евгению, а также членов старейших и богатейших аристократических семей королевства.

Из-за торжества в городе перекрыли движение. Кроме того, молодые проспонсировали проект «Летние цветы», в рамках которого по всему городу высадили 100 тысяч цветов, а также оплатили бесплатное мороженое всем желающим.

Герцог Гровенор — представитель старинного английского аристократического рода. Его предками являются не только Пушкин и Наталья Гончарова, но и император Николай I. О его супруге известно не так много. Она почти не ведет социальные сети и работает в торговой корпорации Belazu.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба главного сердцееда сериала «Универ» Алексея Гаврилова.

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