В России против 25 иноагентов возбудили дела за отсутствие маркировки

Сейчас в реестре ведомства числятся более 600 иностранных агентов.

Роскомнадзор передал в Следственный комитет РФ данные о 45 иностранных агентах, которые систематически нарушали требования о маркировке материалов, из них уголовные дела возбуждены против 25. Об этом сообщили в пресс-службе РКН на полях Петербургского международного экономического форума.

«Если нарушения систематические, ведомство передает информацию в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. На настоящий момент Роскомнадзор передал информацию в СК в отношении 45 лиц, из них в отношении 25 иноагентов возбуждены уголовные дела», — сказали в ведомстве в беседе с ТАСС.

Сейчас в реестре Роскомнадзора числятся 606 иноагентов: 34 объединения без образования юрлиц, 52 ресурса, 92 юридических лица и 428 физлица.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие попросило Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* по делу о публичном распространении фейков об армии России.

* — признан иностранным агентом на территории России