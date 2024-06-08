В России против 25 иноагентов возбудили дела за отсутствие маркировки

РКН: против 25 иноагентов возбуждены дела за отсутствие маркировки
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сейчас в реестре ведомства числятся более 600 иностранных агентов.
Роскомнадзор передал в Следственный комитет РФ данные о 45 иностранных агентах, которые систематически нарушали требования о маркировке материалов, из них уголовные дела возбуждены против 25. Об этом сообщили в пресс-службе РКН на полях Петербургского международного экономического форума.
«Если нарушения систематические, ведомство передает информацию в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. На настоящий момент Роскомнадзор передал информацию в СК в отношении 45 лиц, из них в отношении 25 иноагентов возбуждены уголовные дела», — сказали в ведомстве в беседе с ТАСС.
Сейчас в реестре Роскомнадзора числятся 606 иноагентов: 34 объединения без образования юрлиц, 52 ресурса, 92 юридических лица и 428 физлица.
XXVII Петербургский международный экономический форум
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие попросило Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* по делу о публичном распространении фейков об армии России.
* — признан иностранным агентом на территории России
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