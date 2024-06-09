В Санкт-Петербурге прошел Кубок ПМЭФ по конкуру

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) прошел турнир по конкуру. Он состоялся в Ленинградской области. Разыграли кубок на высоте 105 сантиметров.

В турнире приняли участие 20 человек. Проведено было три отборочных тура — два в Северной столице, один в Москве. Побороться за главный приз могли лишь те, кто прошел хотя бы один отборочный тур.

«Высота препятствия небольшая. Мы хотели бы дать большему кругу любителей конного спорта возможность побороться за наш приз», — заявила заместитель директора Фонда Росконгресс Ирина Жильцова.

Победители и призеры получили денежные, а также другие ценные призы. В том числе кубок ПМЭФ.

В Северной столице прошел завершительный день XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем приняли более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсудили, в том числе ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

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