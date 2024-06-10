Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Рыжевка в Сумской области

Глава Чечни Кадыров: Мы освободили село Рыжевка на границе с Курской областью
Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; Telegram / Kadyrov_95 / RKadyrov_95; 5-tv.ru
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Борьба за населенный пункт продолжалась три дня.
Бойцы полка «Ахмат-Чечня» под командованием Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других подразделений освободили от украинских боевиков село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Бойцы полка „Ахмат-Чечня“ Минобороны РФ под командованием дорогого брата Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью», — написал он.
По словам лидера республики, в результате «масштабных спланированных наступательных действий» российских военных украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена покинуть населенный пункт. Благодаря слаженной работе военнослужащих сроки успешного выполнения операция были минимальные — на освобождение Рыжевки ушло всего три дня.
Кадыров поблагодарил каждого солдата, участвовавшего в штурме. Он подчеркнул, что уверен в аналогичном исходе сражений на других территориях, временно остающихся «под гнетом укрофашистских и натовских формирований».
Ранее 5-tv.ru писал о массовом бегстве боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боевых позиций.
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