На фронт забирают буквально всех подряд: украинские солдаты бегут со своих позиций
Украинские солдаты массово бегут со своих позиций
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ужесточение мобилизационной политики киевского режима дает свои плоды.
На Донецком направлении за последние сутки противник потерял больше четырехсот человек личного состава. Продвижение вперёд подразделений группировки «Восток» поддерживают артиллерия и расчёты FPV-дронов. Беспилотники подавляют опорные пункты и технику ВСУ, чтобы замолчала вражеская артиллерия.
Тем временем, в украинских подразделениях участились случаи бегства с позиций. Бойцы алтайской бригады группировки войск «Центр» начали штурмовать окопы противника под прикрытием наших гаубиц. Украинцы бросают первую оборонительную линию и спешно отступают к ближайшей лесополосе, там уже снимается вторая группа боевиков. В итоге 30 с лишним человек без боя бегут со своих позиций вглубь обороны.
Киевская пресса объясняет такое поведение своих военных катастрофической нехваткой подготовленных и мотивированных подразделений, ведь после ужесточения мобилизации — в ВСУ забирают буквально всех подряд.
Спецоперация
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России направил ноту протеста Армении после визита посла в Бучу.
- 9 июн
- Саммит G7: Эрдоган не поедет в Швейцарию на конференцию по Украине
- 9 июн
- На Украине сообщили о взрывах в Полтавской области
- 9 июн
- «Вспышка красно-желтая, и все»: выжившие об ударе ВСУ по Луганску и Херсонской области
- 9 июн
- В Луганске завершили аварийные работы на месте обстрела: из-под завалов спасли семь человек
- 9 июн
- Метр за метром: войска РФ продолжают продвигаться в Запорожской области
- 9 июн
- «Под наш контроль»: ВС РФ продолжают выдавливать ВСУ за пределы ДНР
- 9 июн
- Воронка и выбитые окна: как выглядит место удара ВСУ по магазину в Херсонской области
- 8 июн
- «Закрыл своим телом»: хирург спас семерых раненых бойцов РФ от украинского дрона
- 8 июн
- Суд на Украине впервые назначил максимальный срок уклонисту от мобилизации
- 8 июн
- В Совфеде назвали расплывчатым ответ ОБСЕ на призыв осудить убийство военкора Еремина
Читайте также
55%
0.02 96.69
0.12
Нашли ошибку?