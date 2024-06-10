Ужесточение мобилизационной политики киевского режима дает свои плоды.

На Донецком направлении за последние сутки противник потерял больше четырехсот человек личного состава. Продвижение вперёд подразделений группировки «Восток» поддерживают артиллерия и расчёты FPV-дронов. Беспилотники подавляют опорные пункты и технику ВСУ, чтобы замолчала вражеская артиллерия.

Тем временем, в украинских подразделениях участились случаи бегства с позиций. Бойцы алтайской бригады группировки войск «Центр» начали штурмовать окопы противника под прикрытием наших гаубиц. Украинцы бросают первую оборонительную линию и спешно отступают к ближайшей лесополосе, там уже снимается вторая группа боевиков. В итоге 30 с лишним человек без боя бегут со своих позиций вглубь обороны.

Киевская пресса объясняет такое поведение своих военных катастрофической нехваткой подготовленных и мотивированных подразделений, ведь после ужесточения мобилизации — в ВСУ забирают буквально всех подряд.

Спецоперация

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России направил ноту протеста Армении после визита посла в Бучу.