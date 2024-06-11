«Стакан всегда наполовину полон»: Ковальчук о любимом качестве в Харламове

Они сыграли свадьбу в этом месяце — 6 июня.

Юморист Гарик Харламов оказался крайне энергичным человеком, который способен заражать позитивом всех окружающих. По крайней мере так считает его жена — актриса Екатерина Ковальчук. Звезда откровенно рассказала об отношениях с супругом в беседе с «МК».

«Он вообще невероятно позитивный человек, а его стакан, как говорят, всегда наполовину полон», — призналась Ковальчук.

Она осознала это еще четыре года назад, во время съемок сериала «Гусар» звезды впервые и познакомились. Тогда знаменитости и стали все больше сближаться, так Ковальчук увидела в Харламове не только открытого, но и искреннего человека — с внезапной искрой в характере.

Актрису зацепил крайне позитивный подход к делу юмориста — он буквально заряжал всю площадку энергией. Это особенно проявилось в одну дождливую ночь во время съемок на натуре, вспомнила жена Харламова. Тогда артист не позволил всей команде пасть духом, сделав работу гораздо легче.

За штурвалом семейных отношений стоит именно муж, в чем призналась Ковальчук. Она утверждает, что такой формат управления кораблем для нее «наиболее комфортен».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему третий брак Гарика Харламова называют фиктивным. Знаменитый актер так часто и много шутил о своих двух разводах, что третьей свадьбы от него уже никто не ожидал. Что скрывается за позитивным фасадом?