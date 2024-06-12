Вечеринка теперь «одетая»: Барецкий дал серьезный совет Ивлеевой

Есть ли способ восстановить репутацию некогда популярного блогера?

Блогер Анастасия Ивлеева нашла способ вернуться в топ российского шоу-бизнеса или хотя бы оказаться где-то рядом. И содействует ей в этом не кто иной, как Стас Барецкий. Об этом он сам рассказал журналистам NEWS.ru.

Ключиком к «той двери», по его мнению, может стать новая вечеринка, на этот раз «одетая». По утверждению шоумена, именно он помог Ивлеевой организовать мероприятие в честь открытия лапшичной Nudles by Ivleeva в Москве.

Как отметил Стас Барецкий, такое событие станет для аудитории блогера и ее хейтеров знаком — они увидят ее способность устраивать и обычные мероприятия, на которых можно прилично развлечься. А не только сомнительные танцы в компании облаченных в пеньюары селебрити, после которых соотечественники отказываются от своих кумиров. По словам шоумена, Ивлеева «набралась ума-разума».

Стас Барецкий назвался благодетелем Насти Ивлеевой. Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

«Она пытается зайти в шоу-бизнес, с разных сторон пытается. Через вечеринки тоже можно заходить, чтобы народ видел, что она нормальные уже устраивает. Шоу-бизнес должен существовать. Конечно, люди хотят поразвлекаться, для этого такие мероприятия и нужны. Это я ей сказал, чтобы она сделала „одетую“ вечеринку. Она согласилась», — заявил Барецкий.

К слову, на личной жизни Анастасии Ивлеевой ее «голый» провал, судя по всему, не отразился. На открытии лапшичной гости заметили кольцо на безымянном пальце блогера. Сама она ничего не говорила о помолвке. Не исключено, что украшение было призвано исключительно привлечь дополнительное внимание публики.

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