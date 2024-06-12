Вечеринка теперь «одетая»: Барецкий дал серьезный совет Ивлеевой
Шоумен Барецкий: Ивлеева хочет зайти в шоу-бизнес с патриотической вечеринкой
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Есть ли способ восстановить репутацию некогда популярного блогера?
Блогер Анастасия Ивлеева нашла способ вернуться в топ российского шоу-бизнеса или хотя бы оказаться где-то рядом. И содействует ей в этом не кто иной, как Стас Барецкий. Об этом он сам рассказал журналистам NEWS.ru.
Ключиком к «той двери», по его мнению, может стать новая вечеринка, на этот раз «одетая». По утверждению шоумена, именно он помог Ивлеевой организовать мероприятие в честь открытия лапшичной Nudles by Ivleeva в Москве.
Как отметил Стас Барецкий, такое событие станет для аудитории блогера и ее хейтеров знаком — они увидят ее способность устраивать и обычные мероприятия, на которых можно прилично развлечься. А не только сомнительные танцы в компании облаченных в пеньюары селебрити, после которых соотечественники отказываются от своих кумиров. По словам шоумена, Ивлеева «набралась ума-разума».
«Она пытается зайти в шоу-бизнес, с разных сторон пытается. Через вечеринки тоже можно заходить, чтобы народ видел, что она нормальные уже устраивает. Шоу-бизнес должен существовать. Конечно, люди хотят поразвлекаться, для этого такие мероприятия и нужны. Это я ей сказал, чтобы она сделала „одетую“ вечеринку. Она согласилась», — заявил Барецкий.
К слову, на личной жизни Анастасии Ивлеевой ее «голый» провал, судя по всему, не отразился. На открытии лапшичной гости заметили кольцо на безымянном пальце блогера. Сама она ничего не говорила о помолвке. Не исключено, что украшение было призвано исключительно привлечь дополнительное внимание публики.
Ранее 5-tv.ru выяснял, куда пропал бывший муж Ивлеевой — рэпер Элджей.
- 18 мая
- «Чудовище в перьях» вернулось на ТВ: Поплавская разнесла участников «голой» вечеринки
- 2 мая
- Ивлеева дала первое интервью после «голой» вечеринки: покаялась?
- 18 апр
- Захотел — забрал: почему Максим Фадеев и Наталья Ионова поссорились
- 9 апр
- Суд в Москве не удовлетворил иск активиста к клубу «Мутабор» на миллиард рублей
- 2 апр
- Советник Шойгу Ильницкий: «Голая вечеринка» — это акт агрессии против России
- 22 мар
- «Опять не та дверь»: поклонники не оценили новую избранницу Киркорова
- 11 мар
- Суд оштрафовал еще одного участника «голой вечеринки» Ивлеевой
- 23 февр
- Чуда не случилось: Поплавская призвала Ивлееву стать снова мастером маникюра
- 22 февр
- Эхо «голой вечеринки» Ивлеевой: суд не стал рассматривать очередной иск
- 16 февр
- Суд отклонил иск на миллиард рублей к организаторам «голой вечеринки» Ивлеевой
Читайте также
74%
0.03 95.74
0.10
Нашли ошибку?