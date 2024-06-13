Путин наградил медалями спасавших людей при теракте в «Крокусе» школьников

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

Ребята помогли десяткам людей найти выход из здания.

Путин наградил медалями спасавших людей при теракте в «Крокусе» школьников

Фото: Любимов Андрей / ТАСС

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Четырех школьников, спасавших людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», наградил медалями «За спасение погибавших» президент России Владимир Путин. Указ о присвоении им наград размещен на официальном сайте правовых актов.

Российский лидер вручил награды Александру Журику из московской школы № 1191, Виктории Волчихиной из школы № 1900, учащейся в Московском государственном образовательном комплексе Елизавете Тереховой и Артемию Филимонова из школы № 1564.

Вместо того, чтобы просто спасать свои жизни, ребята помогали направлять людей к выходу во время теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе».

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