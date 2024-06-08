«Врачи спасли жизни»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Евгения Романова
Евгения Романова 10 0

Мурашко: в больницах остаются пятеро пострадавших при теракте в «Крокусе»

«Врачи спасли жизни»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
ПМЭФ 2024 Стрельба в Крокус Сити Холл

Трагедия произошла 22 марта.

В больницах по-прежнему находятся пятеро пострадавших при теракте 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума.

«Пятеро пострадавших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров. Врачам удалось спасти жизни. Динамика состояния положительная, их состояние оценивается сегодня как средней тяжести», — сказал он в беседе с ТАСС.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru писал, что на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер.

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