Только вперед: Санкт-Петербург готовится к «Алым Парусам»

У брига «Россия» в этом году особо сложный маршрут.

Две недели остается до главного праздника всех российских выпускников. Фестиваль «Алые паруса» в этом году обещает поразить особым размахом.

Поэтому подготовка идет серьезная. У брига «Россия» новый маршрут, который потребует от команды ювелирной точности в управлении.

Не менее сложные задачи стоят и перед командой работающей не берегу. Сложнейшие декорации, часть из которых держат в строжайшем секрете. Но корреспондент «Известий» Николай Иванов все же смог увидеть некоторые детали.

«Сияющая громада Алых Парусов белого корабля двинется, рассекая волны»… Помните, так было у Александра Грина?

Вместо музыкального сопровождения — восторженные крики случайных зрителей. Это репетиция. Кораблю она тоже нужна. Сказочный бриг «Россия». Изначально — рыболовецкий траулер. Модернизированный, теперь он упирается мачтами в суровое петербургское небо, напоминая фрегаты из романов про флибустьеров!

Бриг «Россия» — настоящий парусник, способный бороздить морские просторы. Он может развивать скорость до 16 узлов, примерно 30 км в час, но, конечно, в акватории Невы он пойдет медленнее. Здесь требуется ювелирная работа команды и капитана: лоция очень сложная. А так все готово — вот-вот расправит алый парус.

Тут каждый член команды знает свое дело. С алыми парусами — особо бережное обращение. Самое удивительное в том, что они отличаются от классических белых не только цветом.

«Сам парус немного тоньше и с ним надо обращаться как-то более деликатно. Лишний раз на солнце его не выставлять, лишний раз сильно не тянуть», — сообщил боцман брига «Россия» Юрий Балякин.

В этом году у парусника особо сложный маршрут. Старт — напротив Летнего сада. Через створ Троицкого и Дворцового мостов, а там — разворот.

«Все зависит от погодных условий. То есть наша северная погода может подкидывать сюрпризы. Иногда даже на самом хорошем таком известном, знакомом месте можно получить какой-то сюрприз. Самый ответственный момент — это финальный разворот, зависание в точке, окончание шоу», — рассказал капитан брига «Россия» Олег Николаев.

Параллельно кипит работа на Дворцовой площади. собирают сцену. Каждый год творческая команда стремится удивить выпускников и зрителей. В этот раз общая тематика — семья. 700 световых приборов. Обрамление из мультимедийных экранов площадью в 1000 квадратных метров.

«В Санкт-Петербурге ветра, непредсказуемая погода. У нас экраны большой площади подняты на большую высоту, это требует хорошей конструкторской проработки», — поведал художник-постановщик Никита Орлов.

А в Москве — работают над особенными декорациями для праздника. Все — в условиях строжайшей секретности!

Должен быть сюрприз. Вот над этим арт-объектом — мы специально не называем его — бутафоры работают и день, и ночь.

— Сколько вы не спали?

— Двое суток.

— Чтобы вот это закончить?

— Нет, закончу я, если не буду спать трое суток.



А все для того, чтобы была полная иллюзия тяжелого металлического изделия, оно появится на сцене в одном из номеров:

«Вот это очень похоже на металл, но я трогаю и понимаю, что это не металл», — показывает корреспондент.

«Да, это специальные бутафорские технологии. Бутафоры у нас мастера именно иллюзий на тему материалов, поэтому здесь был использован бетоноконтакт, он такой шершавый на ощупь. Если вы потрогаете, вы заметите, что он колючий и похож он на металл», — рассказала бренд-менеджер Анна Чоловская.

Праздник выпускников — единственный в мире — был возрожден в 2005-м по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала — после перерыва в четверть века. Незабываемая ночь уже совсем скоро. 28 июня волшебный корабль расправит свои Алые Паруса!