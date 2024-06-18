Более 70 лет дружбы: Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 88 0

Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР

Более 70 лет дружбы: Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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Тема:
Путин в КНДР

Какие темы затронул российский лидер?

В северокорейской газете «Нодон синмун» вышла статья президента РФ Владимира Путина. Ее текст публикует официальный портал главы государства kremlin.ru. Статья называется «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года».

В ближайшее время российский лидер совершит официальный визит в Северную Корею. В публикации Владимир Путин представил свое видение по вопросам международной политики и развитию отношений между Россией и КНДР. Развернутые комментарии президента заняли целых пять страниц формата А4.

История отношений

Большое внимание Путин уделяет истории отношений между нашими странами, подчеркивая, что в трудную минуту мы всегда поддерживали друг друга.

«Отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет…» — начинает статью президент.

Российский лидер вспомнил, как летом 1945 года советские солдаты помогали освобождать Корейский полуостров от колонизаторов, как СССР стал первой в мире страной, признавшей КНДР, как наши государства заключили договор об экономическом и культурном сотрудничестве, как Советский Союз помогал корейцам создавать и укреплять экономику, науку и образование, систему здравоохранения.

Первый визит

Владимир Путин в статье напоминает о своем первом визите в Пхеньян в 2000 году и о том, как в нашу страну приезжал Ким Чен Ир.

«Нынешний руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками — выдающимися государственными деятелями и друзьями российского народа товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. В очередной раз убедился в этом в ходе нашей встречи, которая состоялась в сентябре прошлого года в России на космодроме “Восточный“», — отмечает президент.

США и борьба с неоколониализмом

Немало внимания в статье Путин уделяет агрессивной политики США, проводимой в отношении КНДР.

«Соединенные Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах», — подчеркнул президент.

За примерами далеко ходить не нужно. Путин отмечает, что точно также США себя ведет и в вопросе конфликта на Украине — стремится разжечь его, затянуть, полностью игнорируя попытки России вернуть процесс в мирное русло.

«Отрадно, что наши корейские друзья — несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США — столь же эффективно отстаивают свои интересы», — подчеркивает президент.

Путин акцентирует внимание в статье на результатах, которых КНДР добилась в вопросах укрепления обороны, а также в развитии научной и промышленной сфер.

Студенты, туристы, спортсмены

Президент делится планами — страны намерены усилить диалог между образовательными учреждениями, развивать взаимные туристические поездки, культурные и спортивные обмены.

«Твердо уверен: общими усилиями нам удастся вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень, что будет способствовать… повышению благосостояния граждан двух государств», — заключил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России.

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