В Госдуме ратифицировали договор России и КНДР
Этот шаг выводит отношения двух стран на совершенно новый уровень союзничества.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Pavel Bednyakov / Izvestia; 5-tv.ru
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Одним из важнейших шагов к миру и стабильности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе стала ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
Решение принято на сегодняшнем пленарном заседании Госдумы. И это — новый виток в укреплении отношений между странами.
Документ состоит из множества пунктов и предусматривает сотрудничество Москвы и Пхеньяна в торговле, науке и здравоохранении, образовании и туризме.
Но главное — договор гарантирует, что страны готовы оказать поддержку друг другу в случае, если безопасность одной из сторон окажется под угрозой.
Все эти договоренности были достигнуты в июне, во время официального визита Владимира Путина в КНДР. А диалог начался еще годом ранее, когда Ким Чен Ын посещал космодром «Восточный».
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина и США испугались отправки военных КНДР в зону СВО. При этом больше всех напряглись Польша и Прибалтика. Там давно обещали послать на Украину войска, если Россия наберет наемников из других стран. А слухи о наличии корейских военнослужащих в зоне СВО вполне для этого подходят.
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