Путину вручили высшую государственную награду КНДР

Российский президент Владимир Путин был награжден высшей государственной наградой КНДР — орденом Ким Ир Сена. Вручение произошло в Пхеньяне, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Наградили Путина за особые заслуги в развитии российско-корейских отношений. Помимо ордена главе государства лидер КНДР Ким Чен Ын подарил пару охотничьих собак редкой породы — пхунсан.

В КНДР Путин прибыл 18 июня. Государственный визит продлился два дня и завершился в минувшую среду. Эта встреча Путина и Ким Чен Ына стала третьей по счету с 2019 года. В Пхеньяне президент РФ был в 2000 году, когда КНДР возглавлял Ким Чен Ир — отец нынешнего лидера страны.

В ходе нынешней встречи между странами был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как СМИ Запада отреагировали на визит Путина в КНДР.