«Нерушимая дружба и сплоченность»: как КНДР готовится к визиту Путина
В столице КНДР Пхеньяне ведутся приготовления к визиту президента РФ Путина
Фото, видео: ТАСС / Савиных Анастасия; 5-tv.ru
Российский лидер посетит Пхеньян второй раз за всю историю отношений РФ и Северной Кореи.
Сегодня стало известно о подписании договора о стратегическом партнерстве с КНДР. Уже сегодня вечером Владимир Путин прибудет в Пхеньян. Это первый визит главы государства в КНДР за последние 24 года.
Как Пхеньян готовится встречать российского лидера, рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.
Суета около автобусов и черных представительских автомобилей. Каждое авто под номером, для каждого пассажира готово свое место. Это не только долгожданный, но и большой визит. В КНДР прилетела масштабная российская делегация.
Ко второму визиту российского лидера за всю историю отношений между Россией и КНДР здесь серьезно подготовились. Надпись на терминале гласит: «Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба и сплоченность». Уже готов один из атрибутов встречи российского президента — восемь рулонов красной ковровой дорожки. В Корее она традиционно очень длинная: от самого самолета и до терминала.
В 2000 году во время первого своего визита мимо восторженных граждан КНДР Путин шел по бесконечной коровой дорожке. И его прилет сюда был важным шагом.
Отношения между странами в 1990-х пошли на спад. Тяжелые времена в нашей стране, нелегкое — в Северной Корее.
Сейчас все налаживается. В 2023 году товарооборот вырос в девять раз. Растет количество российских туристов в КНДР. Это, кстати, один из пунктов переговоров в Пхеньяне.
«Во-первых построены курорты зимнего отдыха, есть курорты летнего отдыха на море. Есть возможность посетить Пхеньян, посмотреть, как живут люди, они нам все понятны. Потому что в свое время Советский Союз жил в такой системе координат», — объясняет министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
Александр Козлов — сопредседатель межправкомиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР. Интервью с ним записывали на «на ногах», но «на креслах» — в самолете перед вылетом.
В самолете летит и архиепископ корейский Феофан. Он руководит православными приходами, в том числе, в Южной и Северной Корее. Между собой они не общаются напрямую.
«У нас нет какого-то контакта даже, можно сказать», — признается архиепископ корейский Феофан.
Храм Святой Живоначальной Троицы в столице КНДР построен по личному распоряжению Ким Чен Ира.
У наших стран традиционно хорошие отношения. СССР первым признал КНДР, потом помогал в Корейской войне, в том числе на ней сражались и наши летчики. Сейчас Россия и Северная Корея активно сотрудничают в области энергетики, медицины, сельского хозяйства, будут развивать транспорт, торговлю и финансовое сотрудничество.
В прошлом году Ким Чен Ын побывал в России, посетил космодром Восточный. Осмотрел наш автомобиль Aurus, а позже получил его в подарок. Глава КНДР теперь приезжает на крупные мероприятия на нем.
В ожидании прилета Путина около аэропорта массово облагораживают деревья, убирают сухие ветки десятки человек. На улицах Пхеньяна — российские флаги и портреты Путина. Встреча и мероприятия госвизита обещают быть очень красочными и пышными.
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