«Это нас беспокоит»: Джон Кирби о встрече Путина и Ким Чен Ына

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Джон Кирби: США беспокоит встреча Путина и Ким Чен Ына

Фото, видео: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Тема:
Путин в КНДР

Представитель совета национальной безопасности Белого Дома уверен, что сближение России и КНДР может быть опасно для Запада.

За поездкой Владимира Путина в КНДР пристально будут следить в США. Джон Кирби, представитель совета национальной безопасности Белого Дома, заявил, что Вашингтон обеспокоен развитием отношений между Москвой и Пхеньяном, а также его последствиями.

«Что нас беспокоит, так это углубление отношений между этими странами, и не только из-за того, как это отразится на украинском народе, но и потому, что здесь может возникнуть определенная взаимность, которая может повлиять на положение дел на Корейском полуострове», — отметил Кирби.

Представитель совета национальной безопасности Белого Дома также прокомментировал туманные перспективы Украины вступить в НАТО. По его словам, Киев сможет в будущем присоединиться к Альянсу, однако для этого нужно выполнить определенные условия. Прежде всего, победить в конфликте с Россией, а также искоренить коррупцию у себя в стране.

Но даже при этом вступление Украины в НАТО будет зависеть от позиции всех членов военного альянса.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции призвали страну выйти из НАТО после отказа от предложений РФ о мире.

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