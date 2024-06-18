«Это нас беспокоит»: Джон Кирби о встрече Путина и Ким Чен Ына
Джон Кирби: США беспокоит встреча Путина и Ким Чен Ына
Фото, видео: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP; 5-tv.ru
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Представитель совета национальной безопасности Белого Дома уверен, что сближение России и КНДР может быть опасно для Запада.
За поездкой Владимира Путина в КНДР пристально будут следить в США. Джон Кирби, представитель совета национальной безопасности Белого Дома, заявил, что Вашингтон обеспокоен развитием отношений между Москвой и Пхеньяном, а также его последствиями.
«Что нас беспокоит, так это углубление отношений между этими странами, и не только из-за того, как это отразится на украинском народе, но и потому, что здесь может возникнуть определенная взаимность, которая может повлиять на положение дел на Корейском полуострове», — отметил Кирби.
Представитель совета национальной безопасности Белого Дома также прокомментировал туманные перспективы Украины вступить в НАТО. По его словам, Киев сможет в будущем присоединиться к Альянсу, однако для этого нужно выполнить определенные условия. Прежде всего, победить в конфликте с Россией, а также искоренить коррупцию у себя в стране.
Но даже при этом вступление Украины в НАТО будет зависеть от позиции всех членов военного альянса.
Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции призвали страну выйти из НАТО после отказа от предложений РФ о мире.
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