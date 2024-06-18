В Казани благоустроят рекордное число парков благодаря Играм и саммиту БРИКС
Иностранцы, приехавшие впервые в столицу Татарстана, были поражены уровнем благоустройства города.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Варанков Владимир; 5-tv.ru
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В Казани благоустроят рекордное количество парков и скверов благодаря проведению в городе Игр и саммита БРИКС. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.
В работе сейчас находятся восемь общественных пространств. Всего в столице Татарстана благоустроят 18 объектов.
«Работы по благоустройству в этом году ведутся масштабные. Радует то, что уровень проектов из года в год растет. Появляются новые элементы, изюминки у каждого парка», — отметил мэр города Ильсур Метшин.
По его словам, этот опыт позволил многое усовершенствовать в Казани.
Иностранцы, приехавшие впервые в столицу Татарстана, были поражены уровнем благоустройства города. Спортсменка из Ливана Мари Хоури поделилась своими впечатлениями от города, а также отметила гостеприимство жителей.
«У меня не было никаких ожиданий, но я впечатлена. Я хотела бы увидеть сами игры, однако организация на высшем уровне, несмотря на то, что это серьезное мероприятие, нам всем очень весело, организаторы постарались. Многие ожидают от России холода, но тут достаточно тепло. Все высказываются только позитивно, всем все нравится», — поделилась она.
Игры стран БРИКС стартовали 12 июня и продлятся до 23 числа текущего месяца. В программе заявлены 27 видов спорта. Соревнования пройдут в Казани и Москве. Всего будет разыграно 387 комплектов наград.
А Форум городов стран БРИКС+ пройдет в Казани 21 июня. В мероприятии примут участие более 200 представителей руководств муниципалитетов из 21 страны.
Ранее 5-tv.ru писал, как участники Игр БРИКС в Казани отметили Сабантуй.
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